В США обсуждают сценарии жесткого ответа на действия России в Сирии

Администрация президента США Барака Обамы приступила к рассмотрению жестких, в том числе военных, мер в ответ на возобновление боевых действий в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников. Рост напряженности в отношениях с Москвой не позволяет надеяться на дипломатическое разрешение ситуации, но, чтобы пойти по жесткому пути надо сначала выполнить обещание госсекретаря США Джона Керри и выйти из переговорного процесса с Россией по Сирии.

Пока обсуждение ведется на экспертном уровне, до рекомендаций президенту дело не дошло, указывают источники. Дипломатический тупик заставляет экспертов вернуться к рассмотрению силовых сценариев, рассмотренных ранее, но отложенных. В их числе – согласие на снабжение повстанцев более современным оружием со стороны союзников. Собеседники агентства считают этот вариант вероятным, хотя ранее Обама высказывался против него. Рассматривается также сценарий нанесения ударов по базам ВВС Сирии в районе боевых действий. Этот вариант менее предпочтителен, поскольку может поставить под удар российских военных.

Не исключены также и варианты с отправкой большего контингента США для обучения курдских и сирийских повстанческих группировок. Возможно развертывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря.

Впрочем, силовые варианты ограничены истекающим президентским сроком Обамы. При этом собеседники агентства указывают, что скорость наступления в Алеппо и дипломатические сложности «застали врасплох» многих в Белом доме. Они уверены, что, если войска Асада отобьют город, это нанесет сокрушительный удар по повстанцам.