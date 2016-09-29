«Открытая Россия» назвала цель нового медиапроекта Ходорковского

Цель проекта «Открытые медиа» Михаила Ходорковского по поддержке медиастартапов – создание «каналов коммуникации внутри российской аудитории, воспринимающей себя как самостоятельную и независимую от помощи государства часть общества». Об этом говорится в презентации проекта на сайте «Открытой России». РБК ранее сообщило, что Ходорковский, в частности, займется поддержкой журналистских расследований и что делает это, чтобы поддержать и помочь сохраниться независимым от власти СМИ, «иначе после смены режима опять будем раскачиваться годы, а их нет».

СМИ в России находятся «под давлением государства» и в последние годы – под давлением экономического кризиса» и все сильнее отстают от мировых информационных трендов и технологий, отмечают в «Открытой России». Современные мировые СМИ дают возможность «одновременно читать, смотреть, слушать, а также обсуждать прочитанное и увиденное в режиме реального времени», но «большинство русскоязычных СМИ либо вовсе не дают такой возможности, либо дают ее в ограниченном объеме».

При этом в России есть аудитория для будущего актуального и успешного информационного проекта, считают в «Открытой России». «Открытые медиа» хотят помочь в создании таких медиа как успешных бизнес-проектов. Они предлагают инвестиции для таких проектов и помощь в их реализации – экономической, правовой, технологической и профессиональной экспертизой. Проект ждет заявки под «культурные, научные, новостные, спортивные, расследовательские, экономические и, конечно же, политические проекты».