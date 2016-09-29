МИД посетовал на низкое качество расследования по MH17

Россия сожалеет в связи с низким качеством и политизированностью расследования крушения малазийского Boeing на Донбассе, заявила представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в Москве.

«Россия сожалеет в связи с низким качеством уголовного расследования катастрофы малазийского Boeing на территории Украины в 2014 г., его политизированностью, которые стали уже окончательно всем очевидны после вчерашнего выступления… Звучали абсолютно безосновательные, голословные утверждения», - сказала она.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая работает над поиском виновных в крушении Boeing, обнародовала в среду предварительный доклад. Следователи считают, что Boeing был сбит с подконтрольной ополченцам территории.