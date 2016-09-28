Песков: Москва оценит результаты расследования по MH17, говорить о них по «сливам» рано

Преждевременно говорить о результатах расследования крушения малазийского Boeing 777 по неким «сливам», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «в данном случае нельзя оперировать сообщениями в СМИ и "сливами" в СМИ», необходимо дождаться доклада и посмотреть, «какие там фразы, какие там заключения будут».

Он добавил, что российская сторона предоставила исчерпывающую информацию, «которая была у нее на руках по этой трагедии», но такой массив информации предоставили не все страны. «Некоторые страны по-прежнему, например, радарные данные не представили», - отметил он.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой из установки «Бук», которую на территорию Украины доставили из России, заявил родственникам погибших в этой катастрофе главный прокурор Фред Вестербреке. Он изложил результаты расследования причин крушения, которое проводила совместная следственная группа из представителей нескольких стран, непосредственно перед официальным оглашением этих выводов. О содержании доклада Вестербреке узнало нидерландское издание NOS. Вестербреке руководил следственной группой.