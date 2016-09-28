Нидерландская прокуратура: Рейс MH17 сбил «Бук», привезенный из России

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой из установки «Бук», которую на территорию Украины доставили из России, заявил родственникам погибших в этой катастрофе главный прокурор Фред Вестербреке. Он изложил результаты расследования причин крушения, которое проводила совместная следственная группа из представителей нескольких стран, непосредственно перед официальным оглашением этих выводов. О содержании доклада Вестербреке узнало нидерландское издание NOS. Вестербреке руководил следственной группой.

Ракета была выпущена с поля, расположенного рядом с городом Первомайск, который 17 июля 2014 г. находился под контролем сепаратистов, передает издание. Также у следствия есть изображения около 100 человек, которые подозреваются в причастности к этому запуску.

Официально выводы следственной группы будут оглашены 28 сентября днем. 27 сентября Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в докладе будет сказано, что самолет сбила ракета, выпущенная из установки «Бук», которая находилась на территории Украины, подконтрольной сепаратистам, и что пусковая установка затем была тайком переправлена обратно в Россию. В докладе будут также указаны точные координаты позиции стрелявшего «Бука» - по картам Google - и будет сказано, что установка была рядом со Снежным, на территории под контролем сепаратистов, писала газета. По версии следствия, «Бук» прибыл из расположения 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России, дислоцированной в Курске. В июле 2014 г. его перевели через границу, и он был замечен выезжающим из Донецка в восточном направлении. Следствие считает, что во второй половине дня 17 июля «Бук» прибыл в Снежное, его сгрузили с грузовой платформы, отвели в поле к югу от города. Пассажирский лайнер «Бук» сбил по ошибке, приняв его за украинский военно-транспортный самолет. Ранним утром следующего дня «Бук» перевезли обратно в Россию, пишет Guardian. Выводы следствия базируются на данных американских космических спутников и многочисленных фото- и видеосъемках «Бука», сделанных на территориях, подконтрольных ДНР. Имена подозреваемых в обстреле самолета следствие назвать пока не должно, пишет газета.

В Минобороны России ранее опровергали перемещение российских ракетных комплексов на территорию Украины. В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также отрицали присутствие российских зенитчиков в Донбассе, в том числе во время крушения малазийского лайнера.

Минобороны России 26 сентября 2016 г. представило исходные данные гражданского радиолокатора близ Ростова, который освещал воздушную обстановку во время крушения. Из данных следует, что рядом с Boeing не было посторонних воздушных объектов - в том числе ракет, которые могли бы быть запущены с территории, контролируемой повстанцами ДНР. Другие варианты траекторий ракеты возможны, но имеющиеся у России радарные данные не позволяют о них судить, заявил представитель Минобороны. По его мнению, эта информация есть у Украины и США, но те до сих пор ею не поделились.

«Российская сторона была, есть и будет оставаться предельно открытой и настаивать на беспристрастном и полном расследовании этой трагедии», - заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Он напомнил, что Москва предоставила исчерпывающую информацию о крушении самолета. Но «вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, огромным количеством неквалифицированной, непрофессиональной информации», добавил он. «Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации: данных радаров и так далее. Это нужно просто констатировать однозначно», - добавил он.

Песков призвал не опираться на сообщения и «сливы» информации в СМИ. «Нужно дождаться доклада, посмотреть, какие там фразы будут, какие заключения будут делаться», - заявил он.

На месте крушения малазийского Boeing