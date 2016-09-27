В докладе следствия о крушении MH17 под Донецком не будет только имен подозреваемых - Guardian

В докладе международной следственной группы о причинах крушения Boeing 777 рейса MH17 Malaysia Airlines под Донецком будет сказано, что самолет сбила ракета, выпущенная из установки «Бук», которая находилась на территории Украины, подконтрольной сепаратистам и что пусковая установка затем была тайком переправлена обратно в Россию. Это о содержании доклада, который будет обнародован 28 сентября, газете Guardian сообщили дипломатические источники. В докладе будут также указаны точные координаты позиции стрелявшего «Бука» - по картам Google - и будет сказано, что установка была рядом со Снежным, на территории под контролем сепаратистов.

По версии следствия, «Бук» прибыл из расположения 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России, дислоцированной в Курске. В июле 2014 г. его перевели через границу, и он был замечен выезжающим из Донецка в восточном направлении. Следствие считает, что во второй половине дня 17 июля «Бук» прибыл в Снежное, его сгрузили с грузовой платформы, отвели в поле к югу от города. Пассажирский лайнер «Бук» сбил по ошибке, приняв его за украинский военно-транспортный самолет. Ранним утром следующего дня «Бук» перевезли обратно в Россию, пишет Guardian. Выводы следствия базируются на данных американских космических спутников и многочисленных фото- и видеосъемках «Бука», сделанных на территориях, подконтрольных ДНР. Имена подозреваемых в обстреле самолета следствие назвать пока не должно, пишет газета.

В Минобороны России ранее опровергали перемещение российских ракетных комплексов на территорию Украины. В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также отрицали присутствие российских зенитчиков в Донбассе, в том числе во время крушения малазийского лайнера.