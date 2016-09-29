Кремль не считает выводы комиссии по MH17 «окончательной правдой»

Доклад международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing 777, разбившегося на Украине 17 июля 2014 г., нельзя считать «окончательной правдой», заявил в интервью BBC пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия исходит из заявлений комиссии, что расследование закончится не раньше 2018 г.

Отвечая уточняющий вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура, принимает ли он выводы, о том, что сбившая самолет ракета была запущена с российской установки «Бук», сначала вывезенной, а потом возвращенной в Россию, Песков сказал: «Нечего принимать или отрицать», поскольку это предварительные заключения. «Мы не можем считать то, что они говорят, окончательной правдой. Готов поспорить, вы не видели никаких доказательств этих заявлений», подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Песков отметил, что «дьявол – в деталях, и многих из этих деталей нам по-прежнему не достает».

Песков указал на противоречивость расследования. Он напомнил, что Россия с самого начала хотела быть полноправным участников расследования, но ей в этом праве отказали.

В катастрофе MH17 погибли все 298 человек, находившихся на борту.