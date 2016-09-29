Памфилова поддержала перенос Единого дня голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает целесообразным перенести Единый день голосования на конец сентября-начало октября.

«Моя точка зрения, что да, по крайней мере, на конец сентября-начало октября», - сказала Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос главреда радиостанции Алексея Венедиктова. «Я считаю, что было бы лучше гораздо. Это тоже повлияло на явку, помимо других многих причин», - уточнила глава ЦИК.

В этом году в России парламентские выборы состоялись 18 сентября и прошли при очень низкой явке избирателей, которая в том числе обусловила дополнительное преимущество «Единой России». Представители оппозиции, как парламентской, так и непарламентской, неоднократно указывали, что в это время многие россияне еще находятся на отдыхе или живут на дачах. Два взаимосвязанных законопроекта о переносе выборов в 2015 г. провели в Госдуме ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Фракция КПРФ пыталась оспорить конституционность переноса выборов в Госдуму с первого воскресенья декабря на третье воскресенье сентября 2016 г., но не преуспела.