Авиадебошир посадил в Красноярске рейс «Аэрофлота» «Пекин – Москва»

Airbus А330 «Аэрофлота», летевший из Пекина в Москву, вынужденно сел в Красноярске из-за дебошира, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь красноярского аэропорта «Емельяново» Ксения Квятковская. По ее словам, один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Экипаж решил пойти на посадку в Красноярске, посадка прошла штатно, пассажира сдали полиции.

«Он останется в Красноярске до выяснения всех обстоятельств и прохождения медосвидетельствования. Самолет вылетел к месту назначения», - отметила пресс-секретарь аэропорта.

Источник ТАСС в экстренных службах региона рассказал, что незапланированная посадка была совершена из-за нетрезвого пассажира бизнес-класса, который неадекватно себя вел и матерился. Самолет сел в «Емельяново» в 8.48 (4.48 мск) и в 10.15 (6.15 мск) вылетел в Москву.

Только 29 сентября стало известно, что президент Владимир Путин поддержал предложение гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ввести «черные списки» авиапассажиров и предусмотреть уголовную ответственность за агрессивные действия в отношении экипажа. Топ-менеджер авиакомпании предложил президенту «перевести административную ответственность по определённым рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 000 руб.». Он добавил, что в некоторых странах Европы «до 100 000 евро платят за то, что они делают на борту». Также он попросил, чтобы российским авиакомпаниям по примеру Европы разрешили держать на борту средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни, и добавил, что сейчас приходится связывать нарушителей пледами.

О том, что Савельев выступил с идеей составления «черных списков» авиапассажиров, стало известно еще в июне. Он написал письмо в администрацию президента с этой просьбой, а также заявил о своей инициативе во время Петербургского международного экономического форума.

В апреле 2012 г. депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предложили разрешить авиакомпаниям отказывать в продаже билета тем пассажирам, которые за последние пять лет нарушали правила поведения на борту самолета и создавали тем самым угрозу безопасности полета либо жизни и здоровью других пассажиров.

В мае 2014 г. сообщалось, что законопроект о введении черных списков авиапассажиров одобрил думский комитет по транспорту, в первом чтении он был принят в июне. Законопроект предполагал внесение в такой список пассажиров, которые за последние пять лет перед полетом нарушили правила поведения на борту и создали этим угрозу безопасности или не выполняли требования командира самолета. Также законопроект разрешал авиакомпаниям публиковать эти списки. Также в июне 2014 г. группа сенаторов внесла в Думу поправки об уголовной и административной ответственности для пассажиров, нарушающих правила безопасности во время полетов. В УК они предложили ввести ввести специальный состав преступления - «нарушение пассажиром правил безопасности на воздушном судне, повлекшее возникновение авиаинцидента, а равно создающее непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна в иной форме» и назначать за него наказание - до пяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий дебоша. Также в поправках был пункт о праве авиаперевозчика отказать в перевозке пассажира, если ранее он нарушал правила поведения на борту и привлекался за это к ответственности.