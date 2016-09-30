ТАСС сообщил об увольнении начальника МУРа

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы Игорь Зиновьев, который должен был возглавить УВД по Восточному административному округу, увольняется из органов внутренних дел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Несколько дней назад он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. И это точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина», - сказал собеседник агентства. По его словам, Зиновьев будет уволен президентским указом.

После Зиновьева может уволиться и его заместитель Михаил Гусаков, к работе которого есть вопросы у руководства столичного управления МВД, добавил источник ТАСС.

В последнее время в управление кадров ГУ МВД Москвы поступило больше двух десятков рапортов сотрудников МУР с прошением о переводе в другие подразделения, из них четыре рапорта - на перевод в центральный аппарат МВД.

23 сентября начальник ГУ МВД столицы Анатолий Якунин был назначен начальником оперативного управления МВД. Столичный главк полиции возглавил Олег Баранов.

ТАСС сообщал о возможном уходе Зиновьева с должности начальника МУРа в августе. Источник агентства говорил, что генерал-майора могут поставить во главе УВД ВАО. Тогда же агентство узнало, что большинство сотрудников МУРа, за исключением «убойного отдела», выведены за штат. Преобразования связаны с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров», отметил собеседник агентства. По его словам, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой, для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Затем пресс-служба МУРа сообщила, что в этом управлении создано подразделение по борьбе с мошенничеством и оперативно-розыскная часть, а других изменений не будет.