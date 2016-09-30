«Интерфаксу» назвали причину увольнения начальника МУРа

Начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев написал рапорт об увольнении со службы и подал его руководству ГУ МВД столицы 29 сентября. Это «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее о грядущем увольнении Зиновьева сообщал ТАСС, также со ссылкой на источник.

По данным «Интерфакса», начальник МУРа находится на работе и исполняет свои обязанности. Собеседник агентства связал решение Зиновьева с переводом бывшего начальника ГУ МВД Москвы Анатолия Якунина в центральный аппарат МВД. «Отставка Зиновьева была прогнозируема после того, как начальником главка был назначен Олег Баранов. Взаимопонимание между ними, мягко говоря, хромало», - сказал он.

«Несколько дней назад он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. И это точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина», - сказал источник ТАСС. Он добавил, что затем может уволиться и заместитель Зиновьева Михаил Гусаков, к работе которого есть вопросы у руководства столичного управления МВД. В последнее время в управление кадров ГУ МВД Москвы поступило больше двух десятков рапортов сотрудников МУРа с прошением о переводе в другие подразделения, из них четыре рапорта - на перевод в центральный аппарат МВД.

23 сентября начальник ГУ МВД столицы Анатолий Якунин был назначен начальником оперативного управления МВД. Столичный главк полиции возглавил Олег Баранов.