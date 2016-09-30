Сын замглавы МВД – наиболее вероятный кандидат на пост начальника МУРа – «Интерфакс»

Должность начальника Московского уголовного розыска, вероятнее всего, займет сын замминистра внутренних дел, начальник одного из управлений ГУУР МВД Максим Ваничкин, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Начальником УУР ГУ МВД по Москве будет назначен, скорее всего, Ваничкин - начальник одного из управлений главного управления уголовного розыска МВД», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Максим Ваничкин - сын замглавы МВД генерал-полковника Михаила Ваничкина, который в 1990-е гг. возглавлял один из отделов МУРа.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает пост. Отмечалось, что рапорт он написал 29 сентября.

23 сентября начальник ГУ МВД столицы Анатолий Якунин был назначен начальником оперативного управления МВД. Столичный главк полиции возглавил Олег Баранов.

Собеседник ТАСС отметил, что увольнение Зиновьева из органов внутренних дел точно не связано с отставкой Якунина.