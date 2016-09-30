Песков не видел указов о назначении нового первого замглавы администрации Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает об указах главы государства о назначении нового первого заместителя главы президентской администрации вместо Вячеслава Володина.

«В настоящий момент я не видел никаких указов на этот счет», - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли указ о назначении на этот пост нынешнего главы «Росатома» Сергея Кириенко или какого-то другого кандидата.

В Кремле продолжают сохранять интригу с назначением нового первого заместителя руководителя администрации президента. Основной претендент на место уходящего в Госдуму Вячеслава Володина, по данным РБК, – гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Близкий к Кремлю собеседник сообщил «Ведомостям», что такое назначение может состояться. Той же информацией от разных людей в администрации президента располагают два высокопоставленных сотрудника двух госкорпораций и бывший федеральный чиновник.

Володин был первым замруководителя кремлевской администрации и курировал парламент в течение пяти лет. Недавно Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовали избрать его спикером Госдумы. Депутаты могут поддержать его кандидатуру на первом заседании Думы 5 октября.