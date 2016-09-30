Кремль положительно оценил новость о вызове посла России в МИД Нидерландов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивной новостью информацию о вызове российского посла в министерство иностранных дел Нидерландов. «Это в целом хорошая новость, позитивная. Диалог – это всегда хорошо», – заявил Песков.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов вызвало российского посла для разъяснений по докладу международной следственной группы по крушению малазийского Boeing 777, связанных с критикой со стороны России.

«Безусловно, глава нашего представительства дипломатического в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли», – цитирует «РИА Новости» Пескова.

Ранее совместная следственная группа обнародовала промежуточные результаты своей работы. Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России, следует из доклада.