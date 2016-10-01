Керри пожаловался сирийцам на «перехитривших» его российских дипломатов

Госсекретарь США Джон Керри сожалеет о том, что конгресс все равно никогда не согласится на расширение военной операции для разрешения сирийского вопроса, а российские дипломаты, по его мнению, «перехитрили» его ведомство. Об этом сообщает в субботу, 1 октября, The New York Times со ссылкой на 40-минутную аудиозапись, сделанную во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе сессии Керри 22 сентября провел закрытую встречу с представителями сирийской оппозиции в постоянном представительстве Нидерландов при штаб-квартире ООН. На встрече присутствовали около 20 человек, в числе которых были сирийцы, а также «дипломаты из 3-4 стран».

По данным The New York Times, на этих переговорах Керри пожаловался сирийцам на то, что дипломатические усилия в Сирии не подкреплены реальной угрозой применения военной силы, а конгресс все равно никогда не согласится на расширение операции для разрешения конфликта. Он посетовал на то, что его позиция не находит понимания в администрации президента США Барака Обамы и в этом вопросе его уже «перехитрили» российские дипломаты.

Также во время встречи с сирийскими дипломатами Керри высказал мнение, что лучшим выходом из конфликта в Сирии было бы проведение выборов, при этом участие в них обязательно должен принять действующий президент Башар Асад. Такие выборы, заверил американский политик, были бы проведены западными и ближневосточными государствами и ООН согласно самым строгим стандартам.

NYT подчеркивает, что сирийцы были разочарованы предложением Керри и покинули зал переговоров, убежденные в том, что помощи от Белого дома в разрешении конфликта в Сирии ждать не стоит.

Газета добавляет, что несколько участников встречи уже подтвердили подлинность аудиозаписи. Официальный представитель госдепа Джон Кирби отказался комментировать встречу, сославшись на то, что это был частный разговор.