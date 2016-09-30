МИД: Отказ Вашингтона от взаимодействия с Россией в Сирии - лучший подарок террористам

Отказ Вашингтона от взаимодействия с Россией по сирийскому урегулированию станет лучшим «подарком террористам», написала на своей странице в Facebok официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление постпреда США при ООН Саманты Пауэр, назвавшей действия сил Дамаска и Москвы «подарком» террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России). Пауэр утверждала, что эти действия «спровоцируют больший поток беженцев» и обострят обстановку.

Захарова напомнила, что «наличие в Сирии террористов долгое время в принципе отрицалось Вашингтоном… Мир узнал об Исламском государстве Ирака и Леванта и других экстремистских течениях в Сирии от российских представителей». Теперь в поддержке террористов Вашингтон обвиняет Россию. Представитель российского МИДа отметила, что если США реализуют угрозы о прекращении взаимодействия с Россией, «то больше сомнений не будет - Белый дом взял боевиков под своё крыло, и на террористической улице большой праздник».