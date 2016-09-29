В МИД угрозы США в адрес России сравнили с поддержкой террористов

Замруководителя МИД России Сергей Рябков назвал «угрозы» США в адрес России по ситуации в Сирии де-факто поддержкой террористов, но добавил, что предложение о введении 48-часовых пауз в боевых действиях «на земле» остается в силе. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления из Вашингтона, предположила, что они «больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата».

28 сентября представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что администрация Обамы обсуждает возможные шаги «вне дипломатического поля» в ответ на развитие ситуации в Сирии, но не уточнил, какие именно действия подразумеваются. Его начальник, госсекретарь Джон Керри сказал по телефону Сергею Лаврову, что если Россия не примет немедленных мер по остановке наступления сил Асада на Алеппо, США будут готовы прекратить контакты с Москвой по Сирии. По данным источников Reuters, среди мер, на которые намекал Кирби, есть бомбардировки объектов сирийских правительственных войск, решение снабжать повстанцев более современным оружием, отправка дополнительного контингента ВС США для обучения курдских и сирийских повстанческих группировок и развертывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря. Кирби также предупредил, что следствием продолжающейся гражданской войны в Сирии могут стать атаки террористов на российские города.

«Мы каждый день повторяем, что, кроме дипломатического решения, другого мы не видим. То, что, к сожалению, происходит вследствие неспособности США выполнить их обязательства и обещания, - это на совести тех, кто принимает решения в Вашингтоне, - заявил Сергей Рябков. - Возмущает ультимативный тон тех сигналов, которые мы слышим. Доходит до неприкрытых циничных угроз в наш адрес и адрес тех, кто на практике ведет борьбу с терроризмом в Сирии. Мы не можем по-другому это охарактеризовать, как де-факто поддержку террористов со стороны США, со стороны нынешней администрации». Как передает ТАСС, он снова подчеркнул, что позиция Москвы заключается в том, что «альтернативы стабилизации в том виде, как она прописана в российско-американских документах, по-прежнему нет». Он посоветовал администрации США «вместо своего ультимативного подхода и попыток оказать на нас давление надо» «все-таки сосредоточиться на выполнении тех договоренностей, которые вырабатывались долго, месяцами».

Комментируя обсуждение введения пауз в боевых действий, Рябков напомнил, что Москва не раз предлагала 48-часовые перемирия. «Но США в силу известных только им причин зациклились полностью, тотально на требовании семидневных пауз, - сказал он. - Семидневные паузы - это срок, вполне достаточный для того, чтобы террористические группировки провели необходимые мероприятия для пополнения запасов, отдыха боевиков, перегруппировки сил. Продолжительность словно специально подобрана под решение таких задач». Семидневный период для российской стороны неприемлем по этим причинам, заключил дипломат.

Рябков отметил, что Москва слышит «бесконечные попытки угрожать всем, что диалог и взаимодействие между Москвой и Вашингтоном могут прекратиться и будут свернуты», и добавил, что с Россией нельзя говорить языком ультиматумов, это неприемлемо никогда и сейчас тем более».

«Не первый раз возникают ситуации, когда приходится называть вещи своими именами, комментируя и оценивая то, что звучит из Вашингтона, - отметил Рябков. - Вчера вновь там произошел определенный эмоциональный срыв на фоне неготовности администрации Обамы выполнить свою часть договоренностей, которые дались с большим трудом и потребовали больших усилий разных ведомств, прежде всего наших коллег из министерства обороны и, конечно, значительных усилий министра иностранных дел Сергея Лаврова». «На фоне неспособности Вашингтона реализовать то, о чем договорились, прозвучали неприемлемые угрозы, попытки поставить нас в положение оправдывающихся, зазвучали ультиматумы», - обратил внимание замминистра. «По сути, если вслушаться в то, что произносят наши американские коллеги, в том числе официальные представители, приходишь к выводу, что они льют воду на мельницу террористов, оказывают им неприкрытую поддержку, - подчеркнул он. - Иначе мы не можем трактовать эти плохо скрываемые приглашения применить "террористическое оружие" против России».

Слов Кирби про возможность терактов в России Мария Захарова прокомментировала вопросами, не совершат ли эти теракты так называемые умеренные представители сирийской оппозиции, которую Вашингтон никак не может отделить от террористов. Также она спросила, как в этой связи Госдеп рассматривает теракты ИГ (запрещено в России) в других странах и убийства заложников игиловцами.