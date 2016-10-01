Госдеп США объяснил отказ от ударов по «Джебхат ан-Нусре»

Госдеп США заявил, что Вашингтон за последний год не насоил ударов по запрещенной в России террористической группировке «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее именовавшейся «Джебхат ан-Нусрой»). Об этом на брифинге в пятницу, 31 сентября, сообщил представитель ведомства Марк Тонер.

По его словам, США таким образом стараются ограничить вероятные жертвы среди мирного населения, к которым могли привести авиаудары. Тонер напомнил, что ранее американская авиация бомбила «Джебхат ан-Нусру», но затем боевики все активнее стали проникать в гражданские районы, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ВВС, что США никогда не наносили ударов по этой террористической организации. Он добавил, что поднимал этот вопрос на переговорах с госсекретарем Джоном Керри.