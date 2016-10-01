Разведение сил противников в Донбассе началось не во всех районах

Самопровозглашенная Луганская народная республика не видит сигналов с украинской стороны о готовности к началу разведения сил в станице Луганской, заявил журналистам начальник управления народной милиции ЛНР Александр Анащенко.

«Украинская сторона заявила о своей неготовности к отводу от линии соприкосновения. Мы выполнили все требования, и в данный момент мы готовы отвести силы и средства. Выполняем рамочное соглашение, однако со стороны Украины данное соглашение не выполняется», - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, начался ли отвод в районе села Золотое, Анащенко ответил: «В селе Золотое все мероприятия по разведению сил проводятся».

Представитель Совместного центра по контролю и координации сообщил «Интерфаксу», что Украинская сторона не готова 1 октября произвести отвод сил из села Петровское.

«Только что по рации с украинской стороны подтвердили, что не готовы сегодня производить отвод», - сказал представитель центра.

В свою очередь замкомандующего командованием вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР не будет в одностороннем порядке отводить подразделения из села Петровское.

«Они (украинская сторона) готовы, но у них нет приказа. Следующий сеанс связи через 8 часов. В ДНР подразделения полностью готовы к отводу, но в одностороннем порядке отвода не будет. Ждем подтверждения с украинской стороны», - сказал он.