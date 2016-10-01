Свержение Асада в Сирии приведет к власти террористов - МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ, заявила, что свержение президента Сирии Башара Асада приведет к власти террористических группировок.

По ее прогнозу, «смена режима приведет к тому, что будет не просто вакуум власти, политический вакуум, — он моментально заполнится "умеренными" — а на самом деле никакими не умеренными, а террористами всех мастей, с которыми невозможно будет что-то сделать».

По мнению Захаровой, в Сирии вся эта ситуация может усугубиться по иракскому сценарию. «Мы знаем, что иракская армия стала основой ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство") на земле, и все, с чем сейчас в регионе борется и (созданная вокруг США) коалиция, и Россия, проистекает оттуда», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Представительница российского ведомства также полагает, что отказ западных стран от дипломатического урегулирования в Сирии может стать путем к полномасштабной войне, которая повлияет на «тектонические сдвиги» во всем регионе. При этом она не стала отвечать на вопрос журналистов о возможной реакции России в случае, если США применят силу против Сирии.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон находится на грани заморозки дискуссий с Москвой по Сирии. При этом в администрации президента США Барака Обамы также не исключили возможности жестких мер, в том числе и военных на действия России в Сирии, которые там считают неверными.