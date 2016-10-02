Британка в радиоэфире попросила прекратить антироссийскую пропаганду

Британская радиослушательница в эфире радиостанции LBC заявила, что устала от пропаганды против России. Об этом пишет газета Sunday Express. Женщина дозвонилась в эфир во время обсуждения темы о сбитом малазийском Boeing и заявила, что «слышит слишком много пропаганды со всех сторон и это пора прекратить».

На реплику ведущего о том, что Великобритания не сбивает гражданские самолеты, радиослушательница ответила: «Путина нельзя назвать хорошим парнем, но наше правительство поступает еще хуже, встревая в мировые конфликты».

«Мы растеклись по всему земному шару, как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает», ­­– заключила женщина, добавив, что «у нас слишком много пропаганды, мы, как лунатики, шагаем к войне».

Ранее совместная следственная группа обнародовала промежуточные результаты своей работы. Boeing 777 был сбит с территории контролируемого сепаратистами района вблизи пункта Снежное. Ракета была запущена комплексом «Бук», который был привезен с территории России и после запуска возвращен в Россию.