В Чечне опровергли сообщение о покушении на Кадырова

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг сообщение о предотвращении нападения на чеченского лидера в начале лета этого года.

«Эта [публикация] не соответствует действительности от начала и до самого конца. Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской Республики в селе Беной, тем более в доме, где он якобы останавливается, не было», - подчеркнул Каримов. Он отметил, что также «абсолютной ложью является сообщение о том, что в этом доме была заложена, а впоследствии изъята взрывчатка».

Каримов подчеркнул, что Чечня стала самым стабильным регионом России, потому что борьба с терроризмом в Чечне всегда была и будет жесткой и бескомпромиссной.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в начале лета было предотвращено покушение на Рамзана Кадырова. По данным издания, большая часть задержанных была из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов .

По данным издания, информация об операции «тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова». Задержанные могли участвовать в «самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке» покушения на него, отмечает «Новая газета».