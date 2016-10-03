Президентом Эстонии стала женщина-еврочиновник

Парламентом Эстонии в понедельник на безальтернативной основе президентом избрана представитель страны в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

За нее проголосовал 81 депутат из 101, хотя для избрания ей было достаточно заручиться поддержкой не менее 2/3 состава депутатского корпуса, или получить не менее 68 голосов «за». 17 депутатов бросили в урны для голосования незаполненные бюллетени.

Выборы главы государства в Эстонии прошли повторно после того, как 24 сентября безрезультатно завершилось голосование в коллегии выборщиков. Тогда не был избран ни один из пяти претендентов от разных парламентских партий. После этого совет старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями о выдвижении единого кандидата. О поддержке Кальюлайд заявили пять парламентских фракций из шести, 90 депутатов из 101 поставили свои подписи под заявлении о ее выдвижении кандидатом в президенты.

В эстонских СМИ Кальюлайд называли «кандидатом ниоткуда», указывая, что ее мало знают в стране. Однако наблюдатели указывали также на ее рациональность, уравновешенность и стремление к спокойным отношениям с Россией.

Кальюлайд станет первым президентом Эстонии - женщиной. Она родилась 30 декабря 1969 г. в Тарту, в 1992 г. закончила Тартуский университет по специальности биология, в 2001 г. защитила магистерскую степень в области бизнес-администрирования. Занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была советником по вопросам экономики при премьер-министре Марте Лааре. С 2004 г. стала еврочиновником - представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Беспартийная. В 2001-2004 гг. была членом партии Isamaa (Отечество).

Занимается общественной работой: с 2011 г. председатель совета Тартуского университета, с 2016 г. возглавляет совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.

В семье четверо детей, двое взрослых и двое малолетних: одна дочь и три сына. Муж Георги-Рене Максимовский по специальности инженер-связист, работал в государственном целевом учреждении информационных коммуникаций. В настоящее время в связи с работой супруги Г.-Р.Максимовский занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.

Кальюлайд вступит в должность 10 октября.

Действующий президент Тоомас Хендрик Ильвес пробыл на посту главы государства два пятилетних должностных срока и, согласно конституции, больше не может занимать эту должность. Срок его пребывания на этом посту истекает 9 октября.