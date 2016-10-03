В Петербурге снова повреждена доска Маннергейму

В Петербурге полиция начала проверку в связи с повреждением мемориальной доски Карлу Густаву Маннергейму. «Фонтанка.ру» сообщает, что в доске появилась дырка. Полицейские обнаружили это во время патрулирования, рассказал изданию сотрудник пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Корреспондент «Интерфакса» говорит, что в голове маршала появились два отверстия круглой формы и что вся доска покрыта зеленым налетом.

Доска Маннергейму на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице была открыта 16 июня 2016 г. при участии министра культуры Владимира Мединского и тогдашнего руководителя администрации президента Сергея Иванова.

С того дня доску трижды обливали красной краской. Официально она не числится ни на чьем балансе. В сентябре Смольнинский районный суд отказал петербуржцу Павлу Кузнецову, который пытался заставить городские власти снять доску.