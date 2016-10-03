Антон Носик обжалует штраф за текст в поддержку бомбежек Сирии

Медиаменеджер и блогер Антон Носик намерен обжаловать обвинительный приговор Пресненского суда Москвы. Он сказал это «Интерфаксу». 3 октября суд признал его виновным в экстремизме и разжигании ненависти и вражды к сирийцам и оштрафовал на 500 000 руб. Гособвинение требовало для него два года колонии.

Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Позднее он прокомментировал ее в эфире «Эха Москвы». Носик предлагал закрыть все выходы для беженцев, чтобы они «не экспортировали джихад в Европу», и высказывал мнение, что сирийцы заслуживают бомбардировки. Он обвинялся в возбуждении ненависти или вражды к сирийцам. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Он отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск. Он напомнил, что в его деле есть «заключение некоего эксперта управления по защите конституционного строя ФСБ о том, что бомбардировки Сирии», которые Носик поддержал в своем блоге, «являются преступлением экстремистской и террористической направленности», хотя эксперты Московского исследовательского центра в его публикации признаков экстремизма не нашли. Также он напомнил, что ФСБ обвиняет в терроризме блогера, который критиковал действия Воздушно-космических сил России в Сирии. По его словам, этот блогер - Алексей Кунгуров - находится в сизо в Тюмени. «В отличие от меня, Кунгуров не поддерживал, а критиковал действия ВКС РФ в Сирии, - отметил Носик. - Хотя он ни к чему такому не призывал, а всего лишь заметил, что города Хама и Хомс, которые бомбит наша авиация, расположены в сотнях километров от позиций ИГИЛ» (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России группировка).