МИД России указал послу Нидерландов на роль Украины в трагедии MH17

МИД России указал вызванному сегодня послу Нидерландов в России Регине Джонс-Бос на составляющую вины Украины в трагедии сбитого 17 июля 2014 г. над Донбассом малазийского Boeing 777 MH17. «Выражена надежда на то, что Совместная следственная группа (ССГ) в рамках своей компетенции даст квалифицированную оценку факту незакрытия Украиной воздушного пространства – как одной из основных причин произошедшей трагедии», - говорится в сообщении МИД.

Посла Нидерландов вызвали в российский МИД после публикации 28 сентября предварительных выводов уголовного расследования ССГ. Основной вывод - ракета комплекса «Бук», сбившая самолет, была запущена с территории, контролируемой повстанцами, а пусковая установка была привезена из России непосредственно перед инцидентом.

«До сведения посла были доведены серьезные причины, по которым представленные 28 сентября промежуточные итоги уголовного расследования обстоятельств крушения малазийского «Боинга» в небе над Украиной 17 июля 2014 г. не могут быть признаны Россией удовлетворительными», - пишет МИД. По мнению министерства, «качество продемонстрированных в ходе презентации доклада собранных доказательств о месте запуска ракеты, сбившей авиалайнер, а также маршруте перемещения самоходной установки «Бук» не соответствуют ни уровню следствия, которое инициировано в связи с резолюцией 2166 СБ ООН, ни степени ответственности руководимой нидерландской прокуратурой группы следователей».

МИД назвал неприемлемым «игнорирование предоставляемой российской стороной важной объективной информации» и призвал Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные. Их он назвал «наиболее объективным доказательством того, что в действительности происходило в небе над Украиной в момент катастрофы».

«Особо была отмечена пагубность давления на Россию и на мировое сообщество в целом с целью заставить закрыть глаза на все многочисленные дефекты в работе ССГ и признать делаемые ею выводы единственно правильными и неоспоримыми», - пишет МИД.