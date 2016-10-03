Политический процесс в Сирии обречен из-за позиции США – Косачев

США не могут обеспечить выполнение договоренностей по запуску перемирия в Сирии, политический процесс на данном этапе обречен. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

По его словам, Россия до последнего пыталась сохранить диалог с США по сирийскому досье и только ее позиция «давала шанс на запуск устойчивого мирного процесса». «Этот шанс сейчас утрачен, но не в силу каких-то объективных обстоятельств непреодолимой силы либо специфики российских подходов, а из-за зацикленности США на силовом сценарии, имеющей во многом субъективные и завязанные на избирательную кампанию причины», - считает Косачев.

Сенатор назвал решение властей США осознанным выбором. Его последствия будут трагичными для внутрисирийского политического процесса, добавил он.