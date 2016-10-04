Нуланд едет в Москву на переговоры по Украине

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд направится в Россию для обсуждения ситуация на востоке Украины. Это сообщает сайт госдепартамента. В Москве Нуланд встретится с чиновниками правительства России и обсудит с ними следующие шаги по реализации минских соглашений для поддержки нормандского формата и переговоров в формате трехсторонней контактной группы.

Чиновница поедет в Россию после встречи 4 октября с госсекретарем Джоном Керри в Брюсселе.

Трехсторонняя контактная группа предполагает переговоры представителей Киева и самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве ОБСЕ и России. Нормандский формат – переговоры по украинскому урегулированию представителей Германии, Франции, Украины и России.

В начале августа, комментируя сообщения о предотвращении в Крыму «украинской диверсии», Путин выразил сомнение в эффективности нормандского формата. 5 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что лидеры нормандской четверки встретятся «в ближайшие недели», чтобы «продолжать минский процесс и урегулировать пункты, тормозящие его». Вскоре после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия пока не решила вопрос об участии в таком саммите: «Предстоит проделать еще немалую работу, перед тем как окончательно определиться». Сам Путин на следующий день в ходе саммита G20 в Китае заявил, что саммит в нормандском формате возможен только при условии достижения конкретных результатов. В конце сентября пресс-служба президента России по итогам его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщила, что работа над урегулированием ситуации на Украине в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) возобновляется, согласован график дальнейших контактов на различных уровнях.

Нуланд приезжала в Москву в мае и июне 2016 г. и встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым.