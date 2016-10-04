Wikileaks опубликует документы о выборах в США

Wikileaks в ближайшее время опубликует важные данные, касающиеся выборов в США, сообщил основатель организации Джулиан Ассанж. «В течение следующих 10 недель мы будем публиковать новый материал каждую неделю. У нас очень плотный график, все документы по теме выборов в США должны выйти до 8 ноября [день президентских выборов]», – сказал Ассанж в ходе телемоста, посвященного 10-летию организации. Cерия публикаций будет включать документы о войне, поставках вооружений и компании Google.

Первые материалы будут опубликованы уже на этой неделе, добавил Ассанж. Однако он подчеркнул, что информация о том, что Wikileaks намерена таким образом «уничтожить» кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, не соответствует действительности. В начале следующей недели, 9 октября, состоятся вторые дебаты демократа Клинтон с ее соперником республиканцем Дональдом Трампом.

Швеция продолжает требовать выдачи Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г., опасаясь, что его выдача в Швецию повлечет экстрадицию в США, где он предстанет перед судом по обвинению в шпионаже. В июле Wikileaks опубликовала материалы внутренней переписки функционеров комитета по выборам демократической партии США, из которых следовало, что они обсуждали способы нейтрализовать партийных конкурентов Клинтон еще до завершения праймериз.