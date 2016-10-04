США не выполнили обязательства по соглашению в Сирии – МИД

США не выполнил свои обязательства в рамках соглашения по урегулированию в Сирии. Об этом заявила во вторник, 4 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат в эфире телеканала «Россия-1», в Москве «отдают должное усилиям» госсекретаря США Джона Керри, тому, что он «сделал максимум возможного со своей стороны», чтобы содействовать реализации соглашения России и США. Однако, добавила она, «нужно понимать, что такое дипломатия».

По утверждению Захаровой, это «выработка, достижение и реализация договоренностей». За год, по ее словам, было выработано много договоренностей для разрешения конфликта в Сирии, но все заинтересованные стороны столкнулись с невыполнением двух важных пунктов.

Первое, указала она, - это отмежевание террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и умеренной оппозиции. Второе, добавила Захарова, - это обеспечение отвода сил по дороге Кастелло.

«Мы работали с сирийскими войсками. На себя Вашингтон взял работу с оппозицией, с этими боевиками. Они эту работу не выполнили», - посетовала представитель российского МИДа (цитаты по «РИА Новости»).

США в понедельник сообщили, что отказываются от двустороннего сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии. Москва, по мнению Вашингтона, выбрала путь, не совместимый с прекращением боевых действий.

При этом в США отметили, что не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России).