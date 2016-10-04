Россия распространила в СБ ООН заявление в связи с обстрелом посольства в Дамаске

Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления, осуждающего обстрел посольства страны в Дамаске со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Принятие документа не ожидается ранее 17.00 по местному времени (полночь мск), поскольку делегация США попросила время для изучения проекта заявления, отмечает «РИА Новости».

3 октября посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу, никто не пострадал, однако зданию дипмиссии был нанесен материальный ущерб.