Трамп раскритиковал Россию за срыв сирийских договоренностей и неуважение к Обаме и Клинтон

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп возложил вину за срыв договоренностей по Сирии на Россию. «Россия нарушила соглашение, и теперь они стреляют, они бомбят, что-то вроде этого… Это должно закончиться, и это должно закончиться быстро», - приводит Reuters его заявление на митинге в Аризоне

Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин «не уважает» ни американского лидера Барака Обаму, ни экс-госсекретаря, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ранее Трамп сам заявлял, что считает Путина более сильным лидером, нежели Обаму.