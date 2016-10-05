Названы лучшие школы России

В первой тройке лучших школ России учебные заведения из Санкт-Петербурга, Саранска и Москвы, в топ-500 - учебные заведения из 72 регионов страны.

На первом месте оказался, как и в прошлом году, «Президентский физико-математический лицей N239» в городе Санкт-Петербург. Вторую строчку также по-прежнему занимает «Республиканский лицей для одаренных детей» в Республике Мордовия. На третьем месте - лидер-новичок, «Школа N1329», город Москва, рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.

Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли школы из Москвы: четвертой стала школа-интернат им. А.Н.Колмогорова, а пятой - 57-я школа, оказавшаяся в начале этого учебного года в центре скандала.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело против 50-летнего бывшего учителя из 57-1 школы Бориса Меерсона и 25-летней Марии Немзер. Дело возбуждено органами Главного следственного управления СКР по Москве по статье «развратные действия». Меерсон летом 2016 г. уволился из школы, а затем был публично обвинен в сексуальных домогательствах к детям. Журналист Екатерина Кронгауз в Facebook сообщила, что учитель истории школы № 57 «крутил романы» с ученицами на протяжении 16 лет. Пост Кронгауз вызвал реакцию в соцсетях: свои признания опубликовали ученики, родители и педагоги школы. СКР после сообщений СМИ начал проверку школы.