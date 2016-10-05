Ганнушкина и редакция «Новой газеты» номинированы на Нобелевскую премию

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и коллектив «Новой газеты» номинированы на Нобелевскую премию мира 2016 г., сообщает пресс-служба правозащитной организации.

Всего в этом году нобелевский комитет сообщил о 376 номинантах, что является рекордом за все время существования премии, отмечают в «Гражданском содействии».

Эксперты, опрошенные организацией, отмечают, что российские номинанты являются одними из фаворитов. Кроме того, в число наиболее вероятных претендентов входят колумбийский президент Хуан Мануель Сантос и лидер FARC Тимолеон Хименес, которые 26 сентября заключили мирное соглашение, а также бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

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