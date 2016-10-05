Кадыров рассказал о многочисленных попытках покушения на него

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что за годы руководства республикой на его жизнь и здоровье много раз покушались. По его словам, такие попытки будут совершаться и в будущем, передает ТАСС.

«Я как гарант конституции Чеченской Республики и как патриот России не нравлюсь собакам, которые лают в стране. Но я легко не дамся, мы будем защищать свою республику и государство», - сказал он журналистам.

Несмотря на это заявление, Кадыров опроверг информацию в СМИ о том, что весной этого года на него готовилось покушение. «Все разговоры о резиденции, именах - чушь и ерунда, полученная от бабушек, продающих семечки», - пояснил глава Чечни.

3 октября «Новая газета» со ссылкой на источники написала о неудачной попытке покушения на жизнь Кадырова.