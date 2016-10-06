Более 20 человек погибли в результате взрыва в Сирии

Жертвами взрыва в палаточном городке Атме в Сирии стали более 20 человек, еще несколько десятков получили ранения, сообщает агентство Anadolu. Взрывное устройство сработало в момент смены караула Сирийской освободительной армии.

Палаточный городок расположен в 1 км от турецкой границы. Большая часть погибших и раненых – военнослужащие, отмечает агентство. Ответственность за взрыв взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).