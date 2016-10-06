Россияне не верят в причастность России к крушению Boeing над Донбассом – ВЦИОМ

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что россияне не верят в причастность России к крушению малазийского Boeing над Донбассом.

Половина опрошенных (50%) считает, что самолет был сбит украинскими военными. Еще 14% обвиняют в крушении западные спецслужбы, а 8% считают произошедшее терактом. Версию о причастности к катастрофе ополченцев ДНР и ЛНР поддержали лишь 4% респондентов. В то, что Boeing сбили российские спецслужбы, верит только 1% опрошенных.

Каждый пятый (21%) россиянин считает, что доклад комиссии по расследованию крушения Boeing не повлечет значимых последствий для России, 40% затруднились с ответом на данный вопрос.