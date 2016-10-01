В Кремле назвали расследование по MH-17 предвзятым и обреченным на провал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения Boeing 777 «Малазийских авиалиний» в Донбассе в 2014 г., летевшего рейсом MH-17, проходило в условиях заведомо предвзятого отношения к России. Об этом он сообщил в субботу, 1 октября, в интервью «Первому каналу».

По мнению Пескова, следствие невозможно проводить, если следовать той парадигме, «когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия». В таком случае, по утверждению пресс-секретаря Путина, следствие обречено на необъективность и провал (цитаты по «Интерфаксу»).

28 сентября Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) во главе с Нидерландами опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты по малазийскому Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного.

Российские эксперты из концерна ПВО «Алмаз-Антей», который является разработчиком ЗРК «Бук», сочли некорректным отсутствие технического расследования в презентации следственной группы и назвали выводы необоснованными. Вместе с тем «Алмаз-Антей» подчеркнул, что он провел три натурных эксперимента, которые показали, что ракета запущена не из-под Снежного, а из района Зарощенского. Таким образом, моделирование концерна, напротив, показало, что ракета пришла к самолету со стороны правого борта, то есть запуск был произведен из района, контролируемого в то время ВС Украины.

Ранее МИД Нидерландов вызвал посла России для дачи объяснений в связи с критикой Москвы доклада. В российском МИДе в ответ вызвали посла Нидерландов, чтобы разъяснить причины неприятия методов группы, которые уводят расследование в неверном направлении, напоминает «РИА Новости». В российском дипломатическом ведомстве указали на «тотальное неприятие нидерландской стороной любой, даже обстоятельно аргументированной критики обнародованных промежуточных итогов уголовного расследования». Выводы JIT, посетовали в МИДе, навязчиво преподносятся как единственно верные и не терпящие каких-либо сомнений и возражений.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.