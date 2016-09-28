Песков объяснил изменение российской версии по сбитому в Донбассе Boeing MH17

В Кремле не могут «квалифицированно ответить» на вопросы о новых данных Минобороны относительно украинских самолетов, изначально якобы зафиксированных рядом с потерпевшим крушение малазийским Boeing 777, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что «показания радаров чистые и показания первичные - это совершенно разные картинки».

Песков добавил, что «первичные показания – это картинка, которая несет очень много информации технического характера». По его словам, почему «потребовалось время на формирование вот этого нового пакета информации, я думаю, мои коллеги ответят».

Ранее Минобороны России представило исходные данные гражданского радиолокатора близ Ростова, который освещал воздушную обстановку во время крушения. Из данных следует, что рядом с Boeing не было посторонних воздушных объектов - в том числе ракет, которые могли бы быть запущены с территории, контролируемой повстанцами ДНР. Другие варианты траекторий ракеты возможны, но имеющиеся у России радарные данные не позволяют о них судить, заявил представитель Минобороны. По его мнению, эта информация есть у Украины и США, но те до сих пор ею не поделились.

Сегодня совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала результаты своей работы. Эксперты установили точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск.