Сейм Польши отказался от почти тотального запрета абортов

Сейм отклонил законопроект о почти полном запрете абортов в Польше. Как сообщает ВВС, против поправок проголосовали 352 депутата, «за» было только 58 голосов. В правительстве Польши уже заявили, что массовые акции протеста против законопроекта дали министрам пищу для размышлений.

В Польше законодательство о регулировании абортов – одно из самых жестких в Европе. Аборты разрешаются, если беременность представляет угрозу жизни матери, если у плода тяжелые отклонения и если беременность стала результатом изнасилования или инцеста. Как сообщает ВВС, поправки, которые отклонил сейм, расширяли запрет даже на изнасилование и инцест, женщин предлагалось наказывать за аборт тюремным сроком до пяти лет, ужесточалось наказание для врачей.

Законопроект был внесен в сейм после того, как инициировавший его комитет «Остановить аборты» собрал 450 000 подписей в его поддержку и заручился одобрением Католической церкви, которая, впрочем, выступила против тюремных сроков для женщин. Лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский также выступил в поддержку ужесточения законодательства, но в целом правящая партия однозначно его не поддержала. После внесения поправок в парламент в стране прошли массовые акции протеста женщин. Премьер-министр Беата Шидло дистанцировалась от этой законодательной инициативы, а вице-премьер Ярослав Говин 5 октября заявил, что полного запрета абортов в стране не будет.