МИД Украины вызвал российского консула в связи с делом Сущенко

Министерство иностранных дел Украины вызвало сегодня консула России в Киеве для разъяснений по делу задержанного в Москве Романа Сущенко, сообщает «Укринформ». Об этом агентству рассказала спикер МИДа Марьяна Беца. В ведомстве утверждают, что Россия не допускает к Сущенко украинского консула.

«Министерство иностранных дел направило вторую ноту в МИД России в связи с тем, что наши требования допустить украинского консула к незаконно задержанному Роману Сущенко игнорируются. Кроме того, МИД вызвал для объяснений российского консула в Украине, поскольку нарушается законное право на защиту украинских граждан», – сказала Беца.

Напомним, ФСБ России задержала Романа Сущенко по обвинению в шпионаже. В спецслужбе считают, что украинский гражданин является кадровым разведчиком. Позже «Укринформ» сообщил, что Сущенко является журналистом и работает у них, а в Москву прибыл в частных целях во время отпуска.