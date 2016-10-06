Андрей Сердюков назначен командующим ВДВ – «РИА Новости»

Командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, ранее занимавший должность начальника штаба и первого заместителя командующего Южным военным округом, сообщил «РИА Новости» источник в российском военном ведомстве.

Бывший командующий генерал-полковник Владимир Шаманов избран депутатом Госдумы. Он был утвержден на первом пленарном заседании на должность руководителя комитета по обороне в Госдуме нового созыва. Ранее этот комитет возглавлял бывший командующий ЧФ РФ адмирал Владимир Комоедов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Сердюков может стать командующим ВДВ.

Сердюков родился в 1962 г. в Ростовской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, прошел путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии. В 1993 г. окончил Военную академию имени Фрунзе, в 2009-м – Академию Генштаба. Командовал общевойсковой армией в Восточном военном округе. В ЮВО переведен в феврале 2013 г., в октябре того же года был назначен в округе на текущую должность.