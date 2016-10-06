Бывшему главе Коми Торлопову предъявлено обвинение по «делу Гайзера»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему главе Коми Владимиру Торлопову по делу о крупных взятках в республике - по так называемому «делу Гайзера», сообщает в четверг, 7 октября, пресс-служба СКР.

Торлопов обвиняется в создании и руководстве совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, бывшим зампредом правления ГК «Ренова» Александром Зарубиным и другими соучастниками преступного сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в результате действий Торлопова государству в лице республики Коми был причинен ущерб в размере не менее 2,5 млрд руб.

Торлопов возглавлял Коми с 2002 по 2010 г. После этого главой республики стал Гайзер.

На сегодняшний день по «делу Гайзера» проходят 15 фигурантов. Они арестованы и находятся под стражей.