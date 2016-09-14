Бывший зампредправительства Коми Ромаданов признал вину по делу Гайзера – ТАСС

Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов признал вину по делу Гайзера, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ромаданов признал вину и дает признательные показания», - сказал он.

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован в Москве 20 сентября 2015 г. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК России - «организация и участие в преступном сообществе», «мошенничество» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой». Позже добавилось обвинение по статье о взятке.

Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе Ромаданов, заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Следствие оценило размер причиненного ущерба в более чем 1 млрд руб.