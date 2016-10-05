Бывшего главу Коми Торлопова допросят по «делу Гайзера»

Бывший глава Коми Владимир Торлопов будет допрошен Следственным комитетом России в качестве подозреваемого по делу о крупных взятках в республике, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В среду адвокату Торлопова была вручена повестка о явке на допрос в качестве подозреваемого по резонансному "делу Гайзера", - сказал источник.

Торлопов возглавлял Коми с 2002 по 2010 г. После этого главой республики стал Гайзер.

На сегодняшний день по «делу Гайзера» проходят 15 фигурантов. Они арестованы и находятся под стражей.