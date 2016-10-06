Песков не знает об официальных сигналах о подготовке ФРГ новых санкций против России

Кремль не получал официальных сигналов о подготовке Германией новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что правительство ФРГ рассматривает расширение экономических санкций как один из путей убедить Москву отказаться от поддержки войск Башара Асада в Сирии, написала The Wall Street Journal со ссылкой источники. По их информации, в правительстве Меркель идет поиск возможностей воздействовать на Россию и дискуссия еще только началась. Представитель МИД Германии после обсуждения Сирии 5 октября с представителями Германии, Италии, США и Великобритании на вопрос о возможных санкциях против России заявил: «В настоящий момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где бы то ни было еще, у кого бы были такие предложения».

Песков назвал информацию WSJ «совершенно обезличенными сообщениями», передает ТАСС. «Никаких официальных заявлений, прямых или косвенных упоминаний этой темы на официальном уровне не было. Мы из этого исходим», - добавил он. По его словам, Москва сейчас не проводит на дипломатическом уровне никакой работы по предотвращению новых санкций.

Чиновник напомнил, что Россия - единственная страна, вооруженные силы которой легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирийской Арабской Республике, но есть там и военные других стран, которые там действуют нелегитимно.