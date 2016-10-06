WSJ: Германия изучает возможность введения против России экономических санкций из-за Сирии

В правительстве Германии рассматривают возможность введения против России европейских санкций в ответ на ее политику в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ходом дискуссии собеседников.

Правительство Ангелы Меркель ищет пути убедить Москву отказаться от воздушной поддержки сирийских правительственных войск. Общеевропейские экономические санкции, такие как были введены два года назад 28 странами ЕС в ответ на украинскую политики России, – один из возможных вариантов. В Германии эта дискуссия находится на ранней стадии и пока не ясно, получит ли Меркель широкую внутриполитическую поддержку этой инициативы со стороны Христианского демократического союза и его партнеров по коалиции социал-демократов.

В то же время само начало обсуждения этого вопроса говорит о том, что в Европе обеспокоены действиями России в Сирии. В начале недели сирийский кризис обсуждался на переговорах министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с госсекретарем США Джоном Керри. А 5 октября тема поднималась на встрече высокопоставленных дипломатов Германии, Италии, США и Великобритании встречались в Берлине. По ее итогам представителю немецкого МИДа был задан вопрос о возможном введении санкций против России. «В настоящий момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где бы то ни было еще, у кого бы были такие предложения», - ответил он.

Представитель Меркель от комментариев отказался, обратив внимание на озвученную МИДом позицию.

В конце сентября представитель администрации президента США Джош Эрнест заявлял, что в Вашингтоне «не исключают перспективы введения дополнительных финансовых санкций» по Сирии.