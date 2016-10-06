Экс-глава Коми Торлопов признал вину по «делу Гайзера»

Бывший глава Коми Владимир Торлопов признал вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд руб. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы. Он согласился с предложенной для него следствием мерой пресечения в виде домашнего ареста.

«Торлопов признал свою вину», - заявил следователь.

Торлопов возглавлял Коми с 2002 по 2010 г. После этого главой республики стал Гайзер.

На сегодняшний день по «делу Гайзера» проходят 15 фигурантов. Они арестованы и находятся под стражей.