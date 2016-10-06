«Справедливая Россия» предложила снизить зарплаты депутатов до 35 000 рублей

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении зарплаты депутатов Госдумы и членов Совета Федерации до уровня средней зарплаты по стране - порядка 35 000 руб.

В настоящее время сенаторы и депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежное поощрение в размерах, установленных для федеральных министров. В 2016 г. размер зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России. Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы устанавливается в размере средней зарплаты по России, которая в 2016 г. составила порядка 35 000 руб., говорится в пояснительной записке.

По данным Росстата, в среднем федеральные госслужащие в первом полугодии 2016 г. зарабатывали 99 900 руб. в месяц – на 3,5% больше, чем за тот же период 2015 г. Самой высокооплачиваемой оказалась работа в администрации президента со средней зарплатой в 208 600 руб. На втором месте – аппарат правительства (181 800 руб.), тройку замыкает Конституционный суд (172 800 руб.). Больше всего выросли зарплаты в органах законодательной, судебной и исполнительной власти – на 18,5% (до 114 800 руб.), на 4,8% (до 111 200 руб. ) и на 3,7% (до 87 200 руб.) соответственно.

Средняя зарплата, превышающая 100 000 руб., также зафиксирована у работников Совета Федерации – 162 700 руб. (+16,6%), Счетной палаты – 157 200 руб. (-12,8%), МИДа – 140 800 руб. (+0,7%), Госдумы – 135 000 руб. (+19,8%), Верховного суда – 129 800 руб. (+1,1%), управделами президента – 115 000 руб. (+5,1%). Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Росрезерва со средней зарплатой в 39 600 руб. (-17%).