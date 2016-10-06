Операция против Асада может привести к нежелательным последствиям – Белый дом

Власти США понимают, что военная операция против сирийской армии может спровоцировать нежелательные последствия. Однако это не означает, что Вашингтон не рассматривает данный вариант действий. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Как я, так и президент детально объясняли, почему военная операция против режима Асада с целью решить проблему Алеппо вряд ли принесет те результаты, о которых многие сейчас мечтают, - снижение уровня насилия. Зато намного выше вероятность того, что подобное вмешательство спровоцирует серию неожиданных негативных последствий, идущих вразрез с нашими национальными интересами», - заявил он на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, США стремятся урегулировать военный конфликт в Сирии.